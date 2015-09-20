شركة أمن متخصصة وتركيب 400 كاميرا لتأمين كليات جامعة طنطا

أكد الدكتور عبد الحكيم خليل رئيس جامعة طنطا أن الجامعة تعاقدت مع شركة أمن متخصصة لتأمين بوابات مجمع الكليات الطبى ومجمع كليات سبرباى، موضحاً أنه تم إنشاء شبكة لاسلكية مغلقة بين أفراد الأمن بالجامعة والكليات تشمل 37 جهازا لاسلكيا بما يتيح المتابعة المستمرة للحالة الأمنية والتصرف السريع فى المواقف الطارئة، كما تم تركيب منظومة مراقبة بالكاميرات لمنشآت الجامعة تشمل 400 كاميرا مثبتة فى أماكن غير مرئية متصلة بغرف للتحكم فى كل مجمع للكليات، وتجهيز جميع بوابات المنشآت الجامعية ببوابات الكترونية، وتزويد رجال الأمن بأجهزة كشف المعادن حرصاً على تأمين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة، مؤكداً أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الغربية لتكثيف الخدمات الأمنية على الجامعة.>من جانبه، أكد الدكتور مدثر طه أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المدن الجامعية جاهزة لاستقبال الطلاب وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة السنوية للمرافق الخاصة بها، حيث تم الانتهاء من إعادة تأهيل مبنى (ب) بالمدينة الجامعية بنين بسبرباى بالكامل وتجهيزه بسخانات تعمل بالطاقة الشمسية، ومطعم على أحدث نظام فندقى، و3 صالات للكمبيوتر والإنترنت تتسع الصالة الواحدة لـ 50 جهازا لضمان أحسن مستوى من الخدمة لأبنائنا الطلاب ليتم بذلك إضافة أكثر من 400 سرير لطاقة المدن الجامعية بنين بسبرباى كما تم تشغيل 4 محطات جديدة لتنقية وفلترة مياه الشرب، وإجراء عملية الصيانة للمحطات القائمة بالفعل لتتوافر بذلك محطات تنقية وفلترة المياه بكل المدن الجامعية طلبة وطالبات، وكذا الانتهاء من أعمال السباكة والدهانات، وإعادة تأهيل لبعض الأثاثاث.

وأعلن الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مديرى إدارات الدراسات العليا بالجامعة، فى إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد حيث تم تزويدهم بكتيب دليل العمل بالدراسات العليا للاسترشاد به فى العمل مشيراً أنه تم تعديل بعض اللوائح وفقاً لنظام الساعات المعتمدة ببعض الكليات، بالإضافة إلى البرامج الجديدة والمميزة بالدراسات العليا بالجامعة منها برنامج الدراسات العليا المهنية بكلية التجارة، ودبلوم الكيمياء الحيوية التحليلية بكلية العلوم، والبرنامج المهنى لدكتور الصيدلة Pharm D بكلية الصيدلة، وبرنامج الماجستير المهنى للمساحة والتعدين بكلية العلوم.