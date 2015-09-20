بالصور.. ضبط مصنع لإنتاج الجبنة النستو بدون ترخيص فى القناطر الخيرية

تمكنت مباحث تموين القليوبية من ضبط "محمد. خ" صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية دائرة مركز القناطر، لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدامه علامة تجارية غير مسجلة.

وعثر رجال التموين داخل المصنع على (عدد 50 شيكارة لبن بودرة زنة الشيكارة 25 كجم بإجمالى وزن 250 ر1 طن – عدد 2 حله لزوم تصنيع الجنبة النستو – عدد 7 ماكينه تغليف – عدد 50 كرتونة زيت طعام بكل كرتونة عدد 25 زجاجة زنة الزجاجة 1 لتر بإجمالى 250 ر1 طن – عدد 25 كرتونة زبد بكل كرتونة عدد 24 قطعة زنة القطعة 1 كجم بإجمالى 600 كجم -عدد 3000 كرتونة جبنة نستون بداخل كل كرتونة 46 علبة زنة العلبة 100 كجم بإجمالى 800ر13 طن.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 28136 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2015 وتولت النيابة العامة التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب بنها.

>



>