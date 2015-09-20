توزيع لحوم مدعمة و400 كرتونة مواد غذائية على الأسر الفقيرة ببنى سويف

أكد المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، أن السيارات المحملة باللحوم المدعمة من المحافظة توجهت اليوم لقرية دنديل مركز ناصر شمال المحافظة، لبيعها لجمهور المواطنين بسعر 22 جنيهًا للحوم المبردة، و45 جنيهًا للبلدية.

وأشار "سليم" إلى توزيع 400 كرتونة سلع غذائية على الأسر الفقيرة بالقرية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بهدف تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتيسير حصولهم على احتياجاتهم من السلع الأساسية.

وأوضح المحافظ أنه أصدر توجيهاته للقائمين على عملية البيع بالمنافذ بضرورة منع التكدس والزحام وتنظيم المواطنين فى طوابير لتيسير حصولهم على اللحوم والمواد الغذائية.



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