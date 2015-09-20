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أول اجتماع للمجلس الأعلى للقضاء بحضور المستشار نبيل صادق

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أول اجتماع للمجلس الأعلى للقضاء بحضور المستشار نبيل صادق أول اجتماع للمجلس الأعلى للقضاء بحضور المستشار نبيل صادق

المستشار نبيل صادق

اجتمع، منذ قليل، مجلس القضاء اﻷعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين رئيس محكمة النقض وعضوية كل من المستشار مصطفي شفيق النائب اﻷول لرئيس محكمة النقض والمستشار عادل الشوربجى النائب الثانى لرئيس محكمة النقض والمستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار نبيل صادق النائب العام والمستشار سري صيام رئيس محكمة استئناف اﻹسكندرية والمستشار أحمد صبرى رئيس محكمة استئناف طنطا.

وقام رئيس المجلس بتقديم التهنئة للنائب العام الجديد المستشار نبيل صادق، مؤكداً أن المجلس يدعمه في جميع القرارات التى سيتخذها من اجل النهوض بالنيابة العامة وطالبه بالحزم والحسم في تصديه للجماعات اﻹرهابية وعدم تجاوز القانون ﻷن النيابة العامة هى سلطة تطبيق القانون.

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