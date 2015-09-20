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اليوم.. أخر فوج لحجاج «الصعيد» يُغادر مطار الأقصر

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اليوم.. أخر فوج لحجاج «الصعيد» يُغادر مطار الأقصر اليوم.. أخر فوج لحجاج «الصعيد» يُغادر مطار الأقصر

صورة أرشيفية

يُغادر، اليوم “الأحد”، أخر فوج لحُجاج مُحافظات الصعيد مطار الأقصر الدولي، مُتوجهين إلى الأراضي المُقدسة بالمملكة العربية ، لأداء مناسك الحج.

ويضم الفوج الأخير، 144 من حجاج بيت الله الحرام بمحافظات ” قنا- الأقصر- أسوان- وسوهاج”، وكان قد سبقهم 1483 حاج، غادروا خلال الأسبوع الماضي على متن 6 رحلات عبر مطار الأقصر الدولي.

وكانت مُختلف الأجهزة والأقسام التابعة لمطار الأقصر الدولي، قد أعلنت حالة الطوارئ، استعدادًا لبدء رحلات الحج، حيث تم الانتهاء من تشكيل غرفة عمليات رئيسية، لتوفير كافة التجهيزات الفنية والإدارية، والخدمات الإسعافية، ووضع خطة لزيادة أعداد موظفي العلاقات العامة، وضباط الجوازات للإسراع بإنهاء الإجراءات، حرصًا على تقليل الزمن المستغرق لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن

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