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تأجيل دعوى تطالب باستبعاد مرشح إخوانى صادر ضده أحكام قضائية لـ21 سبتمبر

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تأجيل دعوى تطالب باستبعاد مرشح إخوانى صادر ضده أحكام قضائية لـ21 سبتمبر تأجيل دعوى تطالب باستبعاد مرشح إخوانى صادر ضده أحكام قضائية لـ21 سبتمبر
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن المقدم من مصطفى عبد الله حجازى، ضد "أمين محمد على مسعود" المرشح الفردى لخوض الانتخابات البرلمانية عن الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، إلى جلسة 21 سبتمبر الجارى.

واختصم الطعن الذى يحمل رقم 87193 رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بصفته، حيث ذكر الطعن أن الطاعن فوجئ بإدراج اسم المطعون ضده بقبوله فى الدائرة الثالثة بالزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، مؤكدا أنه ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية الصادر بحكم قضائى بحظر أنشطتها ومصادرة الأموال المتحصلة عن ممارستها غير المشروعة، وأن الدستور المصرى الحالى يحظر إنشاء أحزاب على أسس عرقية أو دينية، مطالبا باستبعاده من الانتخابات.

وأضاف الطاعن، أن مرشح الإخوان صادر ضده أحكام قضائية مخلة بالشرف والاعتبار فى قضايا خيانة أمانة وإصدار شيكات لا يقابلها رصيد وسرقة تيار كهربائى منها على سبيل 2012/20210 جنح مدينة نصر وموضوعها شيك بدون رصيد.
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