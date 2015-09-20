أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نيويورك تايمز: لاجئو سوريا يضغطون على تركيا لتأمين طريق برى لأوروبا

Google+ Print
نيويورك تايمز: لاجئو سوريا يضغطون على تركيا لتأمين طريق برى لأوروبا نيويورك تايمز: لاجئو سوريا يضغطون على تركيا لتأمين طريق برى لأوروبا
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن مجموعة من المهاجرين دعوا عبر صفحة مواقع التواصل الاجتماعى إلى التجمع فى مدينة ادرنة بتركيا من أجل الضغط على السلطات التركية لتوفير طريق برى آمن لهم بديلا عن البحر للوصول إلى اليونان وباقى الدول الأوروبية.

وتابعت الصحيفة فى مقال لها نشر مساء أمس السبت أن عددا من المهاجرين على صفحة فى الفيسبوك تدعى "عابرون لا أكثر" قرروا أن يجتمعوا ويقنعوا السلطات التركية بالسماح لهم بالذهاب إلى أوروبا برا، نظرا لمقتل الآلاف من المهاجرين غرقا فى البحر، بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عن عملية تهريب البشر باهظة الثمن.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشهد الطفل ايلان الكردى (3 سنوات) الذى جرف مياة البحر جثمانه على الشواطئ التركية ألهم هؤلاء المهاجرين لفكرة اتخاذ طرق برية، مضيفة أن الرياح تأتى بما لا تشتهيه السفن حيث عُلق حوالى 8 آلاف من اللاجئين المنضمين للصفحة فى مدينة ادرنة بعد أن منعت السلطات التركية تنفيذ مطلبهم.

وتابعت الصحيفة أن الأزمة فى ادرنة أصبحت واحدة من البقاع الساخنة التى شهدت أزمات اللاجئين فى قارة بها أكثر عددا من المهاجرين، إلا أن هذه الدعوة أظهرت مدى سعى طالبى اللجوء للحصول على سبل آمنة لرحلاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى التى عززت قضيتهم.

من جانبه، قال دوروسون على شاهين محافظ ادرنة "لقد اتخذنا إجراءات لحراسة الحدود ومنع الناس من العبور إلى بلغاريا واليونان". مضيفا "نحاول أن نقنع الناس أن يعودوا من حيث أتوا".

ونوهت الصحيفة عن أن مستخدمى صفحات الفيسبوك نشروا معلومات عن السفر وعن الحافلات المتاحة للوصول إلى أدرنة وغيرها من سائل المواصلات الأخرى وتحديثات نشر قوات الشرطة على الطرق والعقبات المحتمل مواجهتها. بالإضافة إلى أن هناك عددا من نشطاء الفيسبوك على الصفحة يقومون بمهام ترجمة المعلومات إلى عدة لغات مختلفة.
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365