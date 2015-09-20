بالصور .. تحسن مستوى الخدمة والنظافة بمستشفى سوهاج الجامعي

أعلن الدكتور نبيل نور الدين عبداللاه رئيس الجامعة، عن تحسن كبير في مستوى الخدمة الطبية والنظافة بأقسام الاستقبال والطوارئ عقب الزيارات المتكررة لها.

جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس الجامعة مساء أمس لأقسام استقبال الحوادث والباطنة، حيث تفقد خلالهما جميع المرضى المتواجدين بالاستقبال في حينه، كما استفسر من الأطباء المقيمين عن الحالة الصحية لكل مريض على حدة وعن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، مشددًا على الاستمرار في تحقيق أقصى معدل للنظافة والخدمة للمرضى المقيمين.

ومن جانب آخر أعرب ذوي المرضى لرئيس الجامعة عن بالغ رضاهم عن مستوى الخدمة الطبية بالجامعة لافتين الى تحسن ملحوظ في مستوى الخدمة والنظافة بالمستشفى.

يُذكر أن رئيس الجامعة قرر صرف مكآفأة مالية للمتميزين من أفراد الأمن الإداري بالمستشفى، كما ستوقع عقوبة على المقصرين منهم، مشددًا على إعادة تدوير وهيكلة للأمن الاداري بالمستشفى بالطريقة التي تفي بالغرض منه في تحقيق أعلى معدل للأمن والنظام داخل المستشفى.