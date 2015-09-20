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الجبلاية تعلن جدول مباريات الدوري الممتاز.. اليوم

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الجبلاية تعلن جدول مباريات الدوري الممتاز.. اليوم الجبلاية تعلن جدول مباريات الدوري الممتاز.. اليوم

أرشيفية

تُجري لجنة مسابقات أندية القسم الأول باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين فى الواحدة ظهر اليوم قرعة مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2015 – 2016، والمقرر انطلاقها فى 21 من أكتوبر المقبل وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر اتحاد الكرة بـ”الجبلاية” بحضور عضو مجلس الاتحاد محمود الشامي و القائم بأعمال رئيس المجلس و المشرف على إدارة المسابقات إيهاب لهيطة .

ووجهت لجنة المسابقات الدعوة لأندية الدورى الـ18 لإرسال مندوبيها لحضور مراسم القرعة التى ستحدد أطراف مباريات الدور الأول من المسابقة والملاعب التى ستستضيف المباريات مع تأجيل إعلان مواعيد المباريات لحين الاتفاق مع الجهات الأمنية على الموعد النهائى لانطلاق المسابقة إلى جانب الحصول على الموافقة الأمنية على الملاعب التى حددتها أندية المسابقة لاستضافة مبارياتها.

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