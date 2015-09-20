بالفيديو #في_القمة - الأهلي: الجماهير كانت ترد حق حجازي.. واعتذرت له

كشف علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة في النادي الأهلي عن تفاصيل الأزمة التي وقعت بين الجماهير التي حضرت مران اليوم السبت وأحمد حجازي مدافع الفريق.

وخاض أحمد حجازي المران يوم السبت مع لاعبي الأهلي في ملعب التتش بحضور الجماهير استعدادا لمواجهة الزمالك.

وهتفت جماهير الأهلي خلال المران لأحمد حجازي لتحيته، قبل أن تهاجم نادي الإسماعيلي. ليطلب حجازي من الجماهير الهدوء.

ونفى حجازي في تصريحات لـFilGoal.com وقوع أي مشادات بينه وبين الجماهير. ( اقرأ التصريحات )

وقال عبد الصادق في تصريحات لقناة "صدى البلد 2": "شعرت أن هناك أزمة بين الجماهير وأحمد حجازي، فطلبت مقابلة كابوهات الجماهير".

وتابع "خلال ذهابي لمقابلته، وقعت مشادة بسيطة بين الجماهير ومساعد مدير الأمن. وتم حلها خلال دقيقة".

وأضاف "عندما وصلت سألتهم عن سبب الأزمة مع حجازي، وأخبروني أنهم سمعوا أن حجازي تعرض للسباب من جماهير الإسماعيلي وكانوا يريدون رد حقه".

وأكمل "أخبروني أنهم يريدون الاعتذار لحجازي، ولكني فوجئت بأفلام في وسائل الإعلام".

شاهد التصريحات