أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو #في_القمة - الأهلي: الجماهير كانت ترد حق حجازي.. واعتذرت له

Google+ Print
بالفيديو #في_القمة - الأهلي: الجماهير كانت ترد حق حجازي.. واعتذرت له بالفيديو #في_القمة - الأهلي: الجماهير كانت ترد حق حجازي.. واعتذرت له

كشف علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة في النادي الأهلي عن تفاصيل الأزمة التي وقعت بين الجماهير التي حضرت مران اليوم السبت وأحمد حجازي مدافع الفريق.

وخاض أحمد حجازي المران يوم السبت مع لاعبي الأهلي في ملعب التتش بحضور الجماهير استعدادا لمواجهة الزمالك.

وهتفت جماهير الأهلي خلال المران لأحمد حجازي لتحيته، قبل أن تهاجم نادي الإسماعيلي. ليطلب حجازي من الجماهير الهدوء.

ونفى حجازي في تصريحات لـFilGoal.com وقوع أي مشادات بينه وبين الجماهير. ( اقرأ التصريحات )

وقال عبد الصادق في تصريحات لقناة "صدى البلد 2": "شعرت أن هناك أزمة بين الجماهير وأحمد حجازي، فطلبت مقابلة كابوهات الجماهير".

وتابع "خلال ذهابي لمقابلته، وقعت مشادة بسيطة بين الجماهير ومساعد مدير الأمن. وتم حلها خلال دقيقة".

وأضاف "عندما وصلت سألتهم عن سبب الأزمة مع حجازي، وأخبروني أنهم سمعوا أن حجازي تعرض للسباب من جماهير الإسماعيلي وكانوا يريدون رد حقه".

وأكمل "أخبروني أنهم يريدون الاعتذار لحجازي، ولكني فوجئت بأفلام في وسائل الإعلام".

شاهد التصريحات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "

بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين

بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين