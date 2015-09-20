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تشكيل #في_القمة - يوسف لـ في الجول: عن عنصر واحد يُفضل تواجده مع الأهلي

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تشكيل #في_القمة - يوسف لـ في الجول: عن عنصر واحد يُفضل تواجده مع الأهلي تشكيل #في_القمة - يوسف لـ في الجول: عن عنصر واحد يُفضل تواجده مع الأهلي

" لا أرغب في الحديث عن وجهة نظري في التشكيل الأفضل للأهلي ضد الزمالك ولكن" .. هكذا بدأ محمد يوسف المدير الفني الحالي لسموحة والأسبق للأهلي حديثه مع FilGoal.com عن لقاء القمة المرتقب.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك يوم الاثنين في قمة نهائي كأس .

الزمالك تأهل على حساب سموحة ومحمد يوسف والأهلي عبر عقبة بتروجيت وأحمد حسن.

واستعدادا لمباراة القمة يقدم FilGoal.com سلسلة موضوعات (تشكيل #في_القمة) عن التشكيل الأفضل للأهلي أمام الزمالك؟ ومن هم أفضل 11 لاعب للزمالك لمواجهة الأهلي؟

والبداية مع محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي. وسأل FilGoal.com محمد يوسف (ما هو أفضل تشكيل للأهلي لمواجهة الزمالك؟).

وقال يوسف: "الحديث عن التشكيل ليس من اختصاصي بل من اختصاص فتحي مبروك. فهو المدير الفني الذي يُدير التدريبات ويرى من الأجهز للمواجهة".

وأكمل حديثه مع FilGoal.com قائلا: "ولكني أُفضل تواجد من يمتلك عنصر الخبرة في التشكيل".

وأوضح "إذ كان أمامي ثنائي جيد جدا في مركز واحد. سأختار اللاعب الأكثر خبرة".

وأتم "هذا هو فقط العنصر الذي أتمناه في تشكيل الأهلي. الأولوية للخبرة".

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