أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_القمة - قائد الزمالك يوضح لـ في الجول حقيقة المشادة مع كهربا

Google+ Print
#في_القمة - قائد الزمالك يوضح لـ في الجول حقيقة المشادة مع كهربا #في_القمة - قائد الزمالك يوضح لـ في الجول حقيقة المشادة مع كهربا

كشف حازم إمام قائد الزمالك عن حقيقة التقارير التي زعمت وقوع مشادة بينه ومحمود عبد المنعم "كهربا" جناح الفريق خلال مران اليوم السبت.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الاثنين في قمة نهائي كأس .

وزعمت تقارير صحفية أن قائد الزمالك دخل في مشادة مع كهربا، بعد كرة مشتركة.

وأوضح حازم حقيقة الأمر لـFilGoal.com: "استغربت ما قرأته عن وقوع مشادة بيني وتدخل الجهاز الفني لحل الأزمة. هذا الكلام عار تماما من الصحة".

وتابع "الكرة كانت تدخلا عاديا في المران، وصافحت كهربا بعدها وضحكنا. ويجب أن يعرف الناس أن علاقتنا قوية جدا".

وأكمل "من الواضح أن هذه التقارير خرجت من شخص تابع المران ويريد التأثير على التركيز الذي يعشيه الزمالك قبل المواجهة الهامة".

وواصل متما "تركيزنا كله منصب على الفوز بالقمة، والتتويج بالكأس".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر

القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر