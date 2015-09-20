في_القمة - قائد الزمالك يوضح لـ في الجول حقيقة المشادة مع كهربا

كشف حازم إمام قائد الزمالك عن حقيقة التقارير التي زعمت وقوع مشادة بينه ومحمود عبد المنعم "كهربا" جناح الفريق خلال مران اليوم السبت.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الاثنين في قمة نهائي كأس مصر.

وزعمت تقارير صحفية أن قائد الزمالك دخل في مشادة مع كهربا، بعد كرة مشتركة.

وأوضح حازم حقيقة الأمر لـFilGoal.com: "استغربت ما قرأته عن وقوع مشادة بيني وتدخل الجهاز الفني لحل الأزمة. هذا الكلام عار تماما من الصحة".

وتابع "الكرة كانت تدخلا عاديا في المران، وصافحت كهربا بعدها وضحكنا. ويجب أن يعرف الناس أن علاقتنا قوية جدا".

وأكمل "من الواضح أن هذه التقارير خرجت من شخص تابع المران ويريد التأثير على التركيز الذي يعشيه الزمالك قبل المواجهة الهامة".

وواصل متما "تركيزنا كله منصب على الفوز بالقمة، والتتويج بالكأس".