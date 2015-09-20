تشكيل #في_القمة طارق يحيى يختار لـ في الجول: أفضل 11 من الزمالك ضد الأهلي.. خطة جديدة

الخطة لا تتفق مع ما يطبقه جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، لكنها الخطة التي يؤمن طارق يحيى المدير الفني السابق للإسماعيلي بأنها الأفضل لقيادة الفرسان للفوز على الأهلي.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك يوم الاثنين في قمة نهائي كأس مصر.

الزمالك تأهل على حساب سموحة ومحمد يوسف والأهلي عبر عقبة بتروجيت وأحمد حسن.

واستعدادا لمباراة القمة يقدم FilGoal.com سلسلة موضوعات (تشكيل #في_القمة) عن التشكيل الأفضل للأهلي أمام الزمالك؟ ومن هم أفضل 11 لاعب للزمالك لمواجهة الأهلي؟

وتحدث FilGoal.com مع طارق يحيى عن التشكيل الأنسب للزمالك لمواجهة الأهلي.

وقال طارق يحيى: "اختلف مع رأي فيريرا في خطة الزمالك. أرى إنه يجب اللعب بثنائي ارتكاز وليس ثلاثي".

وعن أفضل تشكيل للزمالك من أجل الفوز على الأهلي اختار طارق يحيى لـFilGoal.com ما يلي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: حازم إمام - محمد كوفي - علي جبر - حمادة طلبة

الوسط: أيمن حفني - إبراهيم صلاح - طارق حامد - محمود كهربا - أحمد حمودي

الهجوم: باسم مرسي.