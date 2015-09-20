الإسماعيلي لـ في الجول: شيكا تجاوز مرحلة الإجهاد

تعافى محمود عبد الرازق "شيكابالا" من الإجهاد الذي عانى منه في ساقيه واستطاع إتمام مران فريقه الجديد الإسماعيلي يوم السبت.

وقال مجدي الباز رئيس الجهاز الطبي بقلعة الدراويش إن الإجهاد الذي عانى منه اللاعب في ساقيه بعد خوض مباراة المطرية الودية شفي منه تماما.

وأفصح "شيكا لاعب كبير ومطيع للتعليمات وإرشادات الجهاز الطبي. وكل شيء يسير على ما يرام".

وعن عدم المشاركة المتكررة للاعب احمد سمير أوضح طبيب الاسماعيلى أن أحد أوتار كاحل اللاعب ملتهبة.

لكنه استدرك "الأمر بسيط. مع بعض التعليمات سيعود للانتظام في المران بلا مشاكل".