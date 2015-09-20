السعودية تفتح أجواءها أمام الرحلات القادمة من لبنان لنقل الحجاج

أعلن سفير المملكة العربية السعودية فى لبنان على عواض عسيرى عن فتح الأجواء السعودية أمام الرحلات القادمة من لبنان لتيسير انتقال الحجاج اللبنانيين إلى المملكة.

وقال عسيرى- فى تصريح للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية- إنه" تلبية لطلب رئيس مجلس الوزراء اللبنانى تمام سلام بتيسير انتقال الحجاج اللبنانيين إلى المملكة، فقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بفتح الأجواء أمام الرحلات القادمة من لبنان حتى 21 سبتمبر الحالى ليتسنى للحجاج اللبنانيين الانتقال إلى المشاعر المقدسة وتأدية فريضة الحج بيسر وطمأنينة".

من جانبه، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية محمد الحوت أن الشركة قد اتخذت كل الإجراءات اللازمة وستقوم بتسيير عدد كاف من الرحلات لنقل الحجاج اللبنانيين جميعا، بدءا من اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 سبتمبر الحالى، لتأدية فريضة الحج المباركة".

كما تقدم مفتى لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، "باسم المسلمين واللبنانيين، بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على إصداره التوجيهات والتعليمات بفتح الأجواء السعودية أمام الرحلات الجوية اللبنانية القادمة من لبنان لنقل الحجاج اللبنانيين لتأدية مناسك الحج".

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