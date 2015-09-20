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نجيب ساويرس: متفائل بنجاح تجربة أنتاجى لفيلم “مولانا”

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نجيب ساويرس: متفائل بنجاح تجربة أنتاجى لفيلم “مولانا” نجيب ساويرس: متفائل بنجاح تجربة أنتاجى لفيلم “مولانا”

  أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس تفائله بالعودة لللإنتاج السينمائى عبر فيلم “مولانا”،المأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عيسى التى تحمل الإسم نفسه،موضحا أن تميز جميع العناصر المشاركة فى العمل،شجعته على تجاوز فشل تجاربه السينمائية السابقة فى الإنتاج.

واوضح ساويرس “عبرمقال نشر فى صحيفة الأخبار .أمس السبت” .أن الفيلم سيبناريو وحوار إبراهيم عيسى ،ومخرجه مجدى أحمد على ،بطولة عمرو سعد، ودرة  ،والإشراف على الإنتاج للمنتج د.محمد العدل.

يذكر ان فرقة الرقص الحديث يبق وقدمات عرضا عن رواية “مولانا” ،أخرجه وصمم رقصاته مناضل عنتر،كما سعى المخرج عمرو عرفه لتقديم مسلسل عنها،زورشح لبطولته خالد ابو النجا.

“مولانا” التى نافست عام 2013 على جائزة “البوكر :”للراوية العربية، بدأ “عيسى” كتابتها عام 2009،ونشرها عام 2012،تتناول العديد من المواضيع، منها الإشكاليات ذات الطابع الإسلامي حول الحديث النبوي، والمعتزلة، والتشيع، وأهل الذمة، والإرهاب، وشيوخ الفضائيات. ويُعد الشيخ حاتم الشناوي الملقب ب”مولانا” في الرواية، هو الشخصية الرئيسة فيها، وهو نموذج لداعية مرن ومرح يراعي الظروف ومتطلبات العصر.

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