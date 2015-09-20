ورشة عمل عن “دليل ترخيص مطار شرم الشيخ” لنشر ثقافة السلامة للعاملين

صرح الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات أن إداره السلامة بمطار شرم الشيخ الدولى عقدت خلال ورشة عمل دليل ترخيص المطار، وذلك ضمن خطة نشر ثقافة السلامه للعاملين بالمطار فى مختلف التخصصات.

تضمنت ورشة العمل شرح كامل لإجراءات ترخيص المطار الأخير والذي أصدرته سلطة الطيران المدني المصري لمدة عامين كأول مطار يحصل على مثل هذه الرخصة بمطارات الشركة القابضة للمطارات و الملاحة الجوية.

وأكد الطيار عبد الوهاب علي مدير مطار شرم الشيخ الدولى، أن ورشة العمل ركزت على شرح جميع المستجدات في التشريعات الدولية ومطابقتها بدليل ترخيص المطار لإعداد جيل ثالث من مختلف الإدارات لخوض مرحلة الترخيص الدائم المعلنه حاليًا بالمطار، وأن ورشة العمل ضمت دليل ترخيص المطار جميع الإدارات العامة بالمطار (العمليات والهندسة والشئون المالية والإدارية والأمن والمطابقة والسلامة) بالإضافة إلى قائد وحدة الإنقاذ والإطفاء بالمطار، وتحت إشراف كامل من إداره سلامة المطار.