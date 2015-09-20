أخبار عاجلة

سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ورشة عمل عن “دليل ترخيص مطار شرم الشيخ” لنشر ثقافة السلامة للعاملين

Google+ Print
ورشة عمل عن “دليل ترخيص مطار شرم الشيخ” لنشر ثقافة السلامة للعاملين ورشة عمل عن “دليل ترخيص مطار شرم الشيخ” لنشر ثقافة السلامة للعاملين

جانب من الورشة

صرح الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات أن إداره السلامة بمطار شرم الشيخ الدولى عقدت خلال ورشة عمل دليل ترخيص المطار، وذلك ضمن خطة نشر ثقافة السلامه للعاملين بالمطار فى مختلف التخصصات.

تضمنت ورشة العمل شرح كامل لإجراءات ترخيص المطار الأخير والذي أصدرته سلطة الطيران المدني المصري لمدة عامين كأول مطار يحصل على مثل هذه الرخصة بمطارات الشركة القابضة للمطارات و الملاحة الجوية.

وأكد الطيار عبد الوهاب علي مدير مطار شرم الشيخ الدولى، أن ورشة العمل ركزت على شرح جميع المستجدات في التشريعات الدولية ومطابقتها بدليل ترخيص المطار لإعداد جيل ثالث من مختلف الإدارات لخوض مرحلة الترخيص الدائم المعلنه حاليًا بالمطار، وأن ورشة العمل ضمت دليل ترخيص المطار جميع الإدارات العامة بالمطار (العمليات والهندسة والشئون المالية والإدارية والأمن والمطابقة والسلامة) بالإضافة إلى قائد وحدة الإنقاذ والإطفاء بالمطار، وتحت إشراف كامل من إداره سلامة المطار.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا