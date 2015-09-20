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جنازة عسكرية لشهيد “الأحوال المدنية بالعريش” من أكاديمية الشرطة

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جنازة عسكرية لشهيد “الأحوال المدنية بالعريش” من أكاديمية الشرطة جنازة عسكرية لشهيد “الأحوال المدنية بالعريش” من أكاديمية الشرطة

أرشيفية

تشيع، بعد صلاة الظهر، من مسجد الشرطة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، جنازة العميد أحمد محمد عبد الستار عسكر مدير قطاع مصلحة الأحوال المدنية بالعريش والذى استشهد فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد إثر قيام إرهابيون بإطلاق الأعيرة النارية تجاهه بشارع الخزان بدائرة قسم شرطة ثالث العريش.

ويحضر الجنازة اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، واللواء محمود فايز مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية، والعميد أشرف جلال مدير الإدارة العامة لمباحث الأحوال المدنية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، استشهاد العميد أحمد محمد عبد الستار عسكر من قوة قطاع مصلحة الأحوال المدنية بالعريش إثر قيام مجهولون بإطلاق الأعيرة النارية تجاهه بشارع الخزان بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، وتقوم الأجهزة الأمنية بتمشيط المنطقة محل الحادث لضبط مرتكبى الواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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