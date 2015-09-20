جمعية المحافظة على القرآن الكريم بالوادي الجديد توزع الجوائز في الحفل الختامي

نظمت جمعية المحافظة على القرآن الكريم بمركز الفرافرة بالوادى الجديد، الحفل الختامي للأنشطة الصيفية بالجمعية كلمة، وقال رئيس مجلس الإدارة جمال محمد حسين إن الحفل حضره يوسف أحمد محمد نائب مركز ومدينة الفرافرة، نائبًا عن رئيس المركز و محمد عبودة حافظ نائب ثان مركز الفرافرة و مبروك سيد عبد الرحيم رئيس مؤسسة تكافل أبناء الفرافرة و عبد العزيز عبد الباري رئيس قسم الجمعيات بإدارة التضامن الإجتماعي وجلال عمر جبريل رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بالفرافرة .

و استعرض فى كلمته خطة الجمعية ومدى فاعليتها فى جميع القطاعات التعليم والصحة و المساعدات والتدريب والحج والعمرة وفى الختام تقدم الحضور بتوزيع الهدايا و الجوائز المقدمة من الجمعية على المتميزين فى الأنشطة الصيفية وعددهم 16 بنين وبنات الفائزين فى دورة الحافظ وعددهم 18 شاب وفتاة، جوائز معلمات نور البيان وعددهم 13، جوائز محفظين دورة الحافظ وعددهم 6 محفظين، المتدربين بدورة نادي التكنولوجيا وزارة الاتصالات وعددهم 6 متدربين، توزيع الجوائز على الحاصلين على دورة إعداد مدرب دولي معتمد الأكاديمية الكندية للتدريب وعددهم 15 مدرب ومدربة .

وقدم الشكر للقائمين على الجمعية لما تقدمه الجمعية من خدمات للمواطنين بالفرافرة .