أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تشكيل #في_القمة طارق يحيى يختار لـ في الجول: أفضل 11 من الزمالك ضد الأهلي.. خطة جديدة

Google+ Print
تشكيل #في_القمة طارق يحيى يختار لـ في الجول: أفضل 11 من الزمالك ضد الأهلي.. خطة جديدة تشكيل #في_القمة طارق يحيى يختار لـ في الجول: أفضل 11 من الزمالك ضد الأهلي.. خطة جديدة

الخطة لا تتفق مع ما يطبقه جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، لكنها الخطة التي يؤمن طارق يحيى المدير الفني السابق للإسماعيلي بأنها الأفضل لقيادة الفرسان للفوز على الأهلي.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك يوم الاثنين في قمة نهائي كأس .

الزمالك تأهل على حساب سموحة ومحمد يوسف والأهلي عبر عقبة بتروجيت وأحمد حسن.

واستعدادا لمباراة القمة يقدم FilGoal.com سلسلة موضوعات (تشكيل #في_القمة) عن التشكيل الأفضل للأهلي أمام الزمالك؟ ومن هم أفضل 11 لاعب للزمالك لمواجهة الأهلي؟

وتحدث FilGoal.com مع طارق يحيى عن التشكيل الأنسب للزمالك لمواجهة الأهلي.

وقال طارق يحيى: "اختلف مع رأي فيريرا في خطة الزمالك. أرى إنه يجب اللعب بثنائي ارتكاز وليس ثلاثي".

وعن أفضل تشكيل للزمالك من أجل الفوز على الأهلي اختار طارق يحيى لـFilGoal.com ما يلي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: حازم إمام - محمد كوفي - علي جبر - حمادة طلبة

الوسط: أيمن حفني - إبراهيم صلاح - طارق حامد - محمود كهربا - أحمد حمودي

الهجوم: باسم مرسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر

القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر