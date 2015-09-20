بالصور.. وزير النقل يتفقد طريق القاهرة – السويس

قام الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، صباح اليوم، بجولة تفقدية لطريق القاهرة – السويس في المسافة بين طريق القاهرة الإقليمي حتى السويس بطول

> 70 كم وذلك للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ حيث رافقه خلال الجولة اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري, والمهندس رمزي لاشين رئيس الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري.

وأكد الوزير على ضرورة الانتهاء من الأعمال الخاصة بهذا الطريق وفقا لمعايير الجودة, مشيرا إلى أن المشروع يتكون من 3 قطاعات تنفذها 3 شركات .

> وقال وزير النقل إن تنفيذ المشروع يشمل توسيع الطريق بإنشاء 3 حارات بكل اتجاه (حارة أسفلتية,2 حارة خرسانية للشاحنات), كما وجه الجيوشي بضرورة ضغط البرامج الزمنية للأعمال الصناعية بالطريق ليتم إنهاؤها مع أعمال رصف الطريق.

أ ش أ