إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بسوهاج‎

انقلبت سيارة على الطريق الصحراوي السريع- أمام قرية العسياوية شرق، اليوم الأحد، ما أسفر عن وجود مُصابين، وبانتقال الأمن والفحص، تبين أنه أثناء قيادة المدعو “القُرني الزهري عبدالعال”، 50عامًا- سائق، ويُقيم ببندر أخميم، السيارة رقم 50365 أجرة سوهاج، على الطريق اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطار الأمامي الأيسر، مما نتج عنه انقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث، إصابة كلٍ من :” نورة عبدالرحمن عباس”، 18عامًأ- ربة منزل، والطفل “حمادة السيد فراج”،عامان، و” فاطمة رمضان همام”، 20 عامًا- ربة منزل، و”وردة عبدالرحمن عباس”، 20 عامًا- ربة منزل، و” إيمان حسان حسن”، 25 عامًا- ربة منزل، و” كريم مرزوق أحمد”، 9 أعوم- طالب، و”حمادة علاء عبدالرحمن”، 6 – أعوم، ويُقيمون بناحية الأحايوة، وتنوعت الإصابات، ما بين :” كدمات وسحجات مُتفرقة بالجسم”، وبسؤال قائد السيارة، أيد ما جاء بالفحص.

وكان قد تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم، يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي السريع، وتم رفع أثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10822 جنح المركز لسنة 2015، وجاري العرض على النيابة العامة .