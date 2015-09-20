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«الداخلية»: زيارتان استثنائيتان لنزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى و6 أكتوبر

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«الداخلية»: زيارتان استثنائيتان لنزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى و6 أكتوبر «الداخلية»: زيارتان استثنائيتان لنزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى و6 أكتوبر

اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية

قرر اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، منح جميع نزلاء السجون زيارتين استثنائيتين إعتباراً من “وقفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك على أن يستكمل منحها لمن لم يستنفذها عقب إنتهاء الإجازة الرسمية للعيد وحتى يوم 31 أكتوبر المقبل” ولا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للسجناء، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذكرى نصر السادس من أكتوبر ، وحرص وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الإحتفال بهاتين المناسبتين. 

وقالت “الداخلية”، في بيان لها اليوم، إن ذلك  يأتى فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون ، خاصةً فى مجال التواصل الإجتماعى مع أسرهم. ​

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