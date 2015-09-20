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شكري يتوجه إلي أمريكا للمشاركة في الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة

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شكري يتوجه إلي أمريكا للمشاركة في الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكري يتوجه إلي أمريكا للمشاركة في الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة

سامح شكرى وزير الخارجية

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، سامح شكرى وزير الخارجية، متوجها إلى أمريكا في زيارة تستغرق عدة أيام للمشاركة في أعمال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والإعداد لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي يترأس وفد في أعمال الجمعية.

ويشارك شكري فى عدد من الاجتماعات الوزارية الهامة، منها اجتماع وزراء الخارجية العرب والاجتماع رفيع المستوى الذي يستضيفه سكرتير عام الأمم المتحدة بشأن الصومال، والاجتماع الوزاري للترويكا العربية/الأفريقية، واجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ 77 والصين، واجتماع لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني، وفريق الاتصال الخاص بمتابعة الأزمة اليمنية فى منظمة التعاون الاسلامى، والاجتماع التنسيقى السنوي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى، إلى جانب النقاش المفتوح الذي سيعقده مجلس الأمن لبحث التطورات الخاصة بمكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.

 

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