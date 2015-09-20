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ضبط 1318 مخالفة مرورية و11 متهما بحوزتهم أسلحة فى حملة أمنية بالبحيرة

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ضبط 1318 مخالفة مرورية و11 متهما بحوزتهم أسلحة فى حملة أمنية بالبحيرة ضبط 1318 مخالفة مرورية و11 متهما بحوزتهم أسلحة فى حملة أمنية بالبحيرة
قاد اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة حملة أمنية مكبرة اليوم، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث عن ضبط 11 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدرة، كما تم ضبط 53 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1318 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصـة قيـادة.

كما تم ضبط السيارة رقم س ج د 2574 ( ملاكى ) قيادة "م ع ك" ميكانيكى وبالكشف عن السيارة تبين أنها تحمل شاسيه رقم 184331 موتور 180588 ولم يستدل لها على بيانات (مجهولة المصدر) وأن اللوحات المثبته عليها لا تخص السيارة.

بمواجهة قائد السيارة قرر أنه قام بشراء السيارة بمبلغ 20 ألف جنيه من شخص يدعى "ع ا" وأضاف أنه على علم بكون السيارة مجهولة المصدر، وتحرر المحضر 19502/2015 جنح المركز.

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة واللواء هانى خير، مدير المرور، والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث.

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مصر 365