الأجهزة الأمنية بالمنيا تضبط 1755 مخالفة مرورية

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا يفيد ضبط 1755 مخالفة مرورية من بينها 42 ضبط دراجة بخارية بدون لوحات معدنية و669 مخالفة دراجات بخارية وضبط 3 سيارات بدون لوحات معدنية و1061 مخالفة سيارات.
وفى إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطى سائقى الطرق السريعة للمواد المخدرة تم فحص عينة 27 سائقا أسفرت عن اكتشاف تعاطى 5 سائقين لمواد مخدرة أثناء القيادة.
كما تمكنت الحملة من ضبط كل من مؤمن. م. م 25 سنة عاطل، وبحوزته لفافة ورقية كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر، تزن 70 جراما، و20 قرصا لعقار التامول المخدر، حسام. م. ع 24 سنة عاطل، وبحوزته لفافة لمسحوق الهيروين المخدر، تزن 50 جراما، رجب. ش. أ 56 سنة عاطل، وبحوزته 70 قرصا لعقار التامول المخدر، الحسينى. م. ج 32 سنة عاطل، وبحوزته قطعة لجوهر الحشيش المخدر، تزن 20 جراما، بقصد الإتجار.
كما تمكنت الحملة من ضبط 18 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين عبارة عن، (2 بندقية آلية -1 بندقية رصاص – 11 بندقية خرطوش - 2 فرد محلى الصنع – 2 قنبلة مسيلة للدموع – 45 طلقة متنوعة)، بحوزة 17 متهما بالمنيا