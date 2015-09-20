تجمهر عمال روك للسيراميك أمام ديوان عام السويس للمطالبة بصرف مستحقاتهم

تجمهر قرابة 150 من عمال مصنع العالمية للسيراميك (روك) بالسخنة، صباح اليوم أمام ديوان عام محافظة السويس، للمطالبة بمقابلة المحافظة، لإيجاد حل لأزمتهم وعودة العمل إلى المصنع وعدم غلقه وصرف مستحقاتهم المتأخرة.

وقام وفد من المحتجين بالدخول إلى الديوان العام، لمقابلة المحافظ، وعقب ذلك توجه العمال إلى مقر مديرية القوى العاملة بمنطقة 24 أكتوبر بالسويس، من أجل صرف بعض من مستحقاتهم المتأخرة والتى تقدمها الدولة للمتضررين من العمال فى حالة توقف أو غلق مقر العمل.

وطالب العمال من المحافظ بالتدخل لدى الدولة والحكومة الجديدة لعدم تشريد 750 عاملا بعد قرار إدارة المصنع بتعليق العمل، نتيحة لوقف توريد الغاز الطبيعى المستخدم فى التشغيل وتأخر رواتبهم، ومد فترة إيقاف العمل لمدة شهر حتى نهاية أكتوبر.

وقد سبق وقام العمال من قبل بالتوجه إلى قسم شرطة عتاقة وتحرير محضر رقم 1568 إدارى ضد إدارة الشركة متهمينهم بمحاولة فصل وتشريد 750 عامل قوة الشركة، وذلك بسبب عدم وصول الغاز للمصنع للعمل بسبب مديونية الشركة الكبيرة لدى شركة الغاز.