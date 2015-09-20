طوارئ بتموين الغربية استعدادا للعيد ومنع الإجازات بالطب البيطرى والصحة

استعد قطاع التموين بمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتكثيف المعروض من اللحوم الطازجة والمجمدة والمستوردة وفتح منافذ بالمدن والقرى لتوفير هذه السلعة للمواطنين، كما ألزمت مديرية التموين التجار ومنافذ بيع السلع بالإعلان عن أسعار مختلف السلع المعروضة وكذا تكثيف المعروض من اللحوم المصنعة لعرضها على المواطنين وبأسعار معتدلة دون أى زيادة فى الأسعار.

ودشنت مديرية التموين حملات مشتركة مع أجهزة الصحة والطب البيطرى للتأكد من سلامة كل السلع التى تطرح بالأسواق بمختلف المنافذ والتأكد من المصادر.

وقرر وكيل وزارة التموين بالغربية تعديل مواعيد تشغيل المخابز خلال فترة العيد بما يحقق وفرة فى رغيف الخبز للمواطنين، حيث تم تكثيف فرق التفتيش لمراقبة المخابز وتكثيف حملات الرقابة على توزيع حصص الدقيق على المخابز والاهتمام بمواصفات الرغيف.

وأصدر تعليمات بإلغاء إجازة المفتشين المكلفين بالإشراف والرقابة على المخابز خلال فترة العيد.

واستعدت مديرية الطب البيطرى بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها، وتوفير الأطباء المدربين لتزويد المجازر بهم لمواجهه الزيادة المتوقعة فى أعداد الذبائح وتكليف أطباء المجازر بالعمل أيام عيد الأضحى المبارك وتكليف أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم والعمل أيام عيد الأضحى لمتابعه أعمال المجازر ومراقبه الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم والدواجن والتنسيق مع الإدارات المعاونة سواء مباحث التموين أو الرقابة التموينية لعمل حملات تفتيشية على مدن وقرى المحافظة خلال فترة العيد لضبط المخالفات.

كما تقوم المديرية أيضا بالعمل على صيانة جميع المجازر وتوفير المياه النظيفة بها والتأكد من صلاحية خطوط الصرف بجميع المجازر بمدن المحافظة، وكذا توفير إضاءة جيدة بالمجازر. وأعلنت المديرية عن تقديم خدمات ذبح الأضاحى الخاصة بالأهالى بدون رسوم.