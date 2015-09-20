"القضاء الإدارى" بالمنصورة تنظر 86 طعنا لعدد من مرشحى البرلمان

بدأت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بالمنصورة أفراد برئاسة المستشار سليمان محمد سليمان النظر فى الطعون المقدمة من بعض المرشحين المستبعدين من الانتخابات البرلمانية والذين لم يرد أسماؤهم بالكشوف الانتخابية ضد اللجنة العليا للانتخابات، وجاءت معظم الطعون بسبب الكشف الطبى وإيجابية تحليل المخدرات لبعض المرشحين والبعض الآخر لعدم استكمال أوراق الترشيح الخاصة بالحسابات البنكية، فيما تقدم بعض المرشحين بالطعن فى آخرين وقد وصل عدد الطعون إلى 86 طعنا.

وصرح أحمد على حمال الدين المحامى بالاستئناف بأن اليوم أولى جلسات المرافعة فى الطعون حيث من المزمع أن يرد رد اللجنة العليا على الطعون، كما ستقدم هيئة قضايا الدولة دفاعها ويعتبر المرشحين المستبعدين بسبب مستند لم يقدم هم الأوفر حظا من الناحية القانونية، ومن المرجح أن تصدر الأحكام جميعها فى يوم الثلاثاء ٢٣ سبتمبر.