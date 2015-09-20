محمد بن راشد يتقبل التعازي في وفاة نجله الشيخ راشد

تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - في قصر سموه في زعبيل صباح اليوم - و إلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي و سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي - التعازي من جموع المعزين في وفاة نجله الشاب المغفور له الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم رحمه الله.

فقد تقبل سموه التعازي بهذا المصاب الجلل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة و سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ومعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأصحاب المعالي الوزراء و الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي البحريني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

كما تقبل سموه التعازي من سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة و كبار ضباط القوات المسلحة وقادة وضباط الأجهزة الشرطية والأمنية في الدولة وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في الدولة و جموع المواطنين الذين قدموا عزاءهم ومواساتهم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأنجاله .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وإلى عموم آل مكتوم .. راجين الله العلي القدير أن يتغمد فقيدهم الشاب بواسع رحمته ورضوانه و يلهم آل مكتوم الكرام جميل الصبر وحسن العزاء.

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