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محمد بن راشد يتقبل تعازي حمد بن خليفة آل ثاني

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محمد بن راشد يتقبل تعازي حمد بن خليفة آل ثاني محمد بن راشد يتقبل تعازي حمد بن خليفة آل ثاني

 كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " في قصر سموه في زعبيل قبل ظهر اليوم - بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي - أخاه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي قدم واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم .. معربا عن حزنه لهذا المصاب الجلل راجيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته و يلهم آل مكتوم الكرام جميل الصبر وحسن العزاء.

 حضر اللقاء .. كل من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من الشيوخ.
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