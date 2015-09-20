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القبض على 7 عاطلين وبحوزتهم كيلو حشيش وهيروين وأسلحة نارية بالبحيرة

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القبض على 7 عاطلين وبحوزتهم كيلو حشيش وهيروين وأسلحة نارية بالبحيرة القبض على 7 عاطلين وبحوزتهم كيلو حشيش وهيروين وأسلحة نارية بالبحيرة
تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 7 عاطلين وبحوزتهم كيلو حشيش وهيروين وأسلحة نارية بينهم هارب من مؤبد فى جناية قتل بالبحيرة.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون والذين يشكلون بؤرًا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

كان ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث قد تمكنوا من ضبط 7 عاطلين بدائرة مركزى شبراخيت وأبو حمص وبحوزتهم كيلو حشيش وهيروين وأسلحة نارية.

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مصر 365