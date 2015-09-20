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مصرع 3 وإصابة 12 فى حادث تصادم على طريق الإسماعيلية /الزقازيق

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مصرع 3 وإصابة 12 فى حادث تصادم على طريق الإسماعيلية /الزقازيق مصرع 3 وإصابة 12 فى حادث تصادم على طريق الإسماعيلية /الزقازيق
لقى 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 12 آخرين، نتيجة تصادم سيارة ميكروباص بشجرة على طريق الإسماعيلية / الزقازيق الزراعى دائرة مركز التل الكبير.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد مجدى إمام مأمور مركز التل الكبير يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص فى شجرة على طريق الإسماعيلية / الزقازيق دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين اصطدام الميكروباص بشجرة ضخمة على جانب الطريق، مما أدى لسقوط بعض المواطنين فى ترعة الإسماعيلية، نتيجة لقوة الصدمة وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

وتقوم حاليا قوات الإنقاذ النهرى بالإسماعيلية برئاسة العقيد زياد الحلوانى بعمل مسح فى نطاق الحادثة داخل ترعة الإسماعيلية، للبحث عن جثث داخل الترعة.

تم نقل المتوفين إلى ثلاجة مستشفى القصاصين المركزى والمصابين إلى مستشفى التل الكبير العام لإسعافهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365