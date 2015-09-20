أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط عدد من الخارجين على القانون بالإسكندرية وبحوزتهم قطع لمخدر الحشيش

Google+ Print
ضبط عدد من الخارجين على القانون بالإسكندرية وبحوزتهم قطع لمخدر الحشيش ضبط عدد من الخارجين على القانون بالإسكندرية وبحوزتهم قطع لمخدر الحشيش
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة سيدى جابر، برئاسة الرائد محمد عز، من ضبط أحمد م ح ا 26 سنة عاطل بحوزته 7 قطع لمخدر الحشيش وسلاح أبيض "مطواه" ومبلغ 70 جنيهاً.

وبمواجهته أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والمطواه بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز من ضبط كل من خالد س أ ع 50 سنة عاطل بحوزته لفافة لمخدر الهيروين "تزن حوالى 50 جراما" ومبلغ 150 جنيهاً- هاتف محمول وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار.

كما تم ضبط عادل م ش ا 56 سنة عاطل بحوزته 7 قطع لمخدر الحشيش " تزن حوالى 100 جرام" ومبلغ 205 جنيهات، وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، وتحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365