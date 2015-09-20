ضبط عدد من الخارجين على القانون بالإسكندرية وبحوزتهم قطع لمخدر الحشيش

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة سيدى جابر، برئاسة الرائد محمد عز، من ضبط أحمد م ح ا 26 سنة عاطل بحوزته 7 قطع لمخدر الحشيش وسلاح أبيض "مطواه" ومبلغ 70 جنيهاً.

وبمواجهته أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والمطواه بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز من ضبط كل من خالد س أ ع 50 سنة عاطل بحوزته لفافة لمخدر الهيروين "تزن حوالى 50 جراما" ومبلغ 150 جنيهاً- هاتف محمول وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار.

كما تم ضبط عادل م ش ا 56 سنة عاطل بحوزته 7 قطع لمخدر الحشيش " تزن حوالى 100 جرام" ومبلغ 205 جنيهات، وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، وتحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.