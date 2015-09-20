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ضبط 5 بلطجية يفرضون الإتاوات على المواطنين تحت تهديد السلاح بالإسكندرية

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ضبط 5 بلطجية يفرضون الإتاوات على المواطنين تحت تهديد السلاح بالإسكندرية ضبط 5 بلطجية يفرضون الإتاوات على المواطنين تحت تهديد السلاح بالإسكندرية
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، فى ضبط 5 من البلطجية يقومون بترويع المواطنين وفرض الإتاوات عليهم بالإكراه مقابل درأ بطشهم.

كان اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، قد تلقى عدة بلاغات من أهالى دائرة قسم ثان الرمل يفيد بقيام مجموعة من البلطجية بفرض سيطرتهم على المنطقة ويتسببون فى عدد من المشاجرات يومياً.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من محمد.ع.س 26 سنة عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" مقيم دائرة القسم بحوزته عدد "30" قطعة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 70 جراما - بقصد الاتجار" وطبنجة محدث صوت تركى الصنع - عيار 9 مم" معدله لإطلاق الأعيرة النارية وعدد 5 طلقات من ذات العيار - ومبلغ 565 جنيهاً – هاتف محمول.

كما تم ضبط عمرو م س 32 سنة عاطل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنح القسم "استعراض قوة" غيابياً بالحبس لمدة سنتين بحوزته عدد "176" قرص مخدر "بقصد الاتجار" وطبنجة محدث صوت تركى الصنع عيار 9 مم وعدد 8 طلقات من ذات العيار ومبلغ 8250 جنيهاً – هاتفى محمول أثناء استقلاله السيارة رقم 3894 .

ونجحت المباحث ايضاً فى ضبط كريم د ح 30 سنة عاطل مقيم دائرة القسم وبحوزته طبنجه محدث صوت معدله لإطلاق الأعيرة النارية - عيار 9 مم، وإسلام س م 24 سنة عاطل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "سلاح" غيابياً بالسجن لمدة سنة بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع - عيار 12 - وعدد " 9 " طلقات من ذات العيار.

كما تم ضبط محمد م م 31 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد "80" قرصا مخدرا وبندقية خرطوش تركى الصنع - عيار 12 وطلقتين من ذات العيار - ومبلغ 55 جنيهاً - هاتف محمول.

تم تحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.

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