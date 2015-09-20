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الصحة: إصابة 4 بحريقى الموسكى والمقطم.. ولا وفيات

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الصحة: إصابة 4 بحريقى الموسكى والمقطم.. ولا وفيات الصحة: إصابة 4 بحريقى الموسكى والمقطم.. ولا وفيات
أكد حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المصابين بالحادث الذى شب فى ساعة باكرة من صباح اليوم بمجموعة محلات ملابس وأدوات بلاستيكية وكهربية بحارة اليهود بمنطقة العتبة دائرة قسم الموسكى بحالة جيدة، موضحًا أن عددهم 4 مصابين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إسعاف مصابين بالاختناق فى موقع الحادث دون الحاجة للتحويل للمستشفيات، لافتًا إلى أنه تم تحويل مصاب بكسر بالقدم اليسرى إلى مستشفى أحمد ماهر التعليمى، ومصاب بشظايا بالعين إلى مستشفى الحسين الجامعى.

من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه لا توجد أى إصابات أو وفيات ناتجة عن الحريق الذى شب أيضًا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بمخزن لعب أطفال فى أحد العقارات بمنطقة المقطم.

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