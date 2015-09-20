وصول أول قطار VIPإلى محطة سكة حديد أسوان قادما من القاهرة

وصل إلى محطة سكة حديد أسوان صباح اليوم الأحد، أول قطار للخدمة الفاخرة الجديدة VIP الذى انطلق مساء أمس السبت من محطة مصر بالقاهرة فى تمام السادسة إلا الثلث، واستغرقت رحلة القطار إلى أسوان حوالى 12 ساعة.

وقال مصدر مسئول بالمنطقة الجنوبية للسكة الحديد بأسوان، فى تصريح اليوم، إن الرحلة هى التشغيل التجريبى الأول للقطار، والذى تقرر تشغيله بمناسبة عيد الأضحى المبارك على مدار 3 أيام أسبوعيا بين القاهرة وأسوان والعكس، مشيرا إلى أن القطار من المقرر أن يغادر مساء اليوم أسوان فى تمام الخامسة إلى القاهرة.

يذكر أن قطار VIP الفاخر (القاهرة/أسوان) والعكس يأتى ضمن عقد الـ212 عربة مكيفة المتعاقدة عليهم مع مصنع "سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع والذى يتم تصنيعه بأيدٍ مصرية،

>ووصلت فيه نسبة المكون المحلى أكثر من 50%، وذلك بعدما تم تشغيل القطار الأول على خط القاهرة الإسكندرية منذ أيام.

- بالصور.. أول قطار VIPفى الصعيد يتحرك من محطة مصر إلى أسوان