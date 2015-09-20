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لو بتاكل "سينابون" كتير.. خلى بالك ممكن يرفع سكرك ويجبلك عسر هضم

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لو بتاكل "سينابون" كتير.. خلى بالك ممكن يرفع سكرك ويجبلك عسر هضم لو بتاكل "سينابون" كتير.. خلى بالك ممكن يرفع سكرك ويجبلك عسر هضم
"السينابون" من أكثر المعجنات التى يحبها الكبار والصغار، ويتميز بمذاق خاص حيث أنه عبارة عن كيكة مصنوعة بطريقة معينة وتحتوى على القرفة، وشكله المميز، ويحتوى "السينابون" على العديد من أنواع الصوص الذى يوضع على القطعة الواحدة وكذلك المكسرات والعسل، فهو يعد بمثابة وجبة كاملة، ولكن هل له أى أضرار على الصحة؟

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن "السينابون" من أهم الحلويات التى يتناولها الكثيرون، ويتكون من الدقيق والزبدة والسكر وعسل النحل والمكسرات مثل الزبيب والبندق وعين الجمل، وصوص الكراميل أو الشوكولاتة أو القرفة، ولذلك فهو يعد بمثابة القنبلة الموقوتة تحتوى على نسبة عالية من .

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن القطعة الواحدة من السينابون تحتوى على 670 سعرا حراريا، وهذا يتسبب فى زيادة الوزن بشكل كبير، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون والسكريات، كما أن تناوله لا يسبب أى منافع لصحة الإنسان.

وتؤكد أخصائية التغذية العلاجية د.علا، أن تناول السينابون يتسبب فى الإصابة بمشاكل فى الجهاز الهضمى كعسر الهضم والانتفاخ بسبب الدهون المتواجدة فيه، كما ينصح بعدم تناوله للأشخاص المصابون بالسكر والكولسترول، لأنه يتسبب فى زيادة نسبتهم فى الدم، وأيضا مرضى القلب والسمنة.
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مصر 365

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