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البنك المركزى يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 6.5 مليار

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البنك المركزى يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 6.5 مليار البنك المركزى يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 6.5 مليار

البنك المركزى

يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ6.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 2.5 مليار جنيه،وأذون بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا، حسبما ذكر موقع “أخبار ”.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

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