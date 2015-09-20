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"المجتمعات العمرانية" تعدل توقيتات مناقصات ٣مدن جديدة بسبب إجازة العيد

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"المجتمعات العمرانية" تعدل توقيتات مناقصات ٣مدن جديدة بسبب إجازة العيد "المجتمعات العمرانية" تعدل توقيتات مناقصات ٣مدن جديدة بسبب إجازة العيد
قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعديل توقيتات فتح المظاريف الفنية الخاصة بالمناقصات المطروحة فى عدد من المدن الجديدة، وذلك لتعارض هذه التوقيتات مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

فى مدينة برج العرب الجديدة، تم تعديل جلسة فتح المظاريف الفنية للمناقصة الخاصة بأعمال تنفيذ (3) أسواق تجارية (النموذج الثلاثى) بالأحياء السكنية الثانى، والثالث، ليكون يوم ٤ أكتوبر المقبل، بدلا من ٢٧ سبتمبر الجارى.

وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تعديل جلسة فتح المظاريف الفنية للمناقصة الخاصة بأعمال إنشاء مبنى وحدة صحية بمركز خدمات المجاورة الثانية بمنطقة (375) فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية بالمدينة، ليكون يوم ٤ أكتوبر المقبل أيضا، بدلا من ٢٧ سبتمبر الجارى.

وفى مدينة بدر، تم تعديل فتح المظاريف الفنية، لمناقصة عملية تنفيذ حضانة، بمركز خدمات المجاورة الرابعة، الحى الأول، لتكون ٨ أكتوبر المقبل، بدلا من ٢٧ سبتمبر الجارى.

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