وزير الإسكان يبدأ بملف تطوير العشوائيات فى أول يوم عقب حلف اليمين

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عمله فى أول يوم له عقب حلف اليمين الدستورية، بعقد أول اجتماعاته مع مسئولى ملف تطوير العشوائيات، الذى تم ضمه إلى وزارة الإسكان فى الحكومة الجديدة، لمناقشة بدء أعمال التطوير فورا فى عدد من المناطق العشوائية، بجانب مناقشة الهيكل التنظيمى لصندوق تطوير العشوائيات، وآليات العمل خلال المرحلة المقبلة.

ووجه مدبولى الشكر للدكتورة ليلى إسكندر، على جهدها طوال الفترة الماضية، فى وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، وعملها الدؤوب لتطوير المناطق العشوائية.

وقال الوزير خلال الاجتماع: إن صندوق تطوير العشوائيات، هو الكيان الأساسى والرسمى لتنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات، ولابد أن نبدأ التنفيذ على الأرض وأعمال التطوير فورا، وسيكون البدء بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو، مؤكدا عدم اختزال عمل الصندوق فى تطوير منطقة مثلث ماسبيرو فقط، وإنما سيتم التطوير على مستوى المحافظات.

وأضاف وزير الإسكان، "لقد دقت ساعة التنفيذ، ونحن قادرون على التخلص من المناطق غير الآمنة خلال 3 سنوات، على الأكثر، ولهذا يجب أن نضع الخطط التنفيذية فورا، خاصة أن الصندوق يعتبر الذراع التنفيذية".

واستفسر الدكتور مصطفى مدبولى، عن موازنة الصندوق، بجانب استعراض تفاصيل مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، وقال مسئولو ملف تطوير العشوائيات: إن الموازنة بلغت حتى الآن مليار جنيه، منها ٨١١ مليون جنيه، لتطوير المناطق العشوائية، وشدد مدبولى على أنه يجب توجيه هذه الموازنة فورا للتنفيذ، وترتيب المناطق وفقا للأولويات، على أن نبدأ بالمناطق غير الآمنة، والمشروعات الجاهزة للتنفيذ.

وحول مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، أوضح مسئولو الملف أن هناك وثيقة وقع عليها الملاك والمستثمرون، وتم عقد جلسات للتواصل مع كل شركاء التنمية بالمنطقة، فيما طلب وزير الإسكان عقد اجتماع مع المستثمرين والملاك بالمنطقة.



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