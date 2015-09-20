وزير الأوقاف يؤكد متانة العلاقات المصرية السعودية فى مختلف المجالات

أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس بعثة الحج المصرية، متانة العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية فى مختلف المجالات ومنها الدينية، موضحاً أنها تحظى برعاية خاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأضاف "جمعة"، فى تصريحات صحفية عقب وصوله إلى جدة ومنها إلى مكة المكرمة لرئاسة بعثة الحج الرسمية، أن الحجاج المصريين بخير ويتم متابعة كل شئونهم من خلال البعثات النوعية للحج لتوفير كل أسباب الراحة لهم، موضحاً أنه اطمأن على كل الحجاج المصريين والخدمات المقدمة لهم بما يضمن أداء الفريضة بسهولة واطمئنان.

وأكد وزير الأوقاف أنه سيلتقى فى وقت لاحق وزير الحج السعودى الدكتور بندر بن محمد لبحث علاقات التعاون بين البلدين، والإطلاع على الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ومنهم الحجاج المصريون.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه سيشارك فى ندوة دينية حول الحج كمنسك دينى وعالمى يعكس وحدة المسلمين من كافة بقاع الأرض، وإمكانية استثماره لنشر التفاهم والتعاون بين كل أبناء الأمة الإسلامية، إضافة إلى زيارة أماكن الحجاج فى مكة المكرمة والمصريين المصابين من جراء حادث سقوط الرافعة قبل أيام بالمسجد الحرام.

ومن المقرر أن يرافق الوزير فى جولته اليوم اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج ورؤساء البعثات النوعية وبعض علماء الأزهر والأوقاف المشاركين فى بعثة الأوقاف للتوعية الدينية بموسم الحج.

وكان وزير الأوقاف قد وصل إلى مكة المكرمة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم وتوجه مباشرة لأداء العمرة.