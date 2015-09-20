وزيرة التضامن: ارتفاع نسبة تعاطى المخدرات بين سائقى الطرق السريعة إلى 18%

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى عن نتائج كشف تعاطى المخدرات بين سائقى الطرق السريعة خلال شهرىّ يوليو وأغسطس، حيث تم الكشف على 9823 سائقا، وتبين تعاطى 1833 حالة للمواد المخدرة فى حين جاء عدد الحالات السلبية 7990 حالة، لافتة إلى أن نسبة تعاطى المواد المخدرة فى الحالات التى تم الكشف عنها بلغت 18.6 %.

وأضافت غادة والى فى تصريحات صحفية اليوم أن اللجنة المنوطة بالكشف على المخدرات بين السائقين على الطرق السريعة تعمل من خلال مجموعات عمل مشتركة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والإدارة العامة للمرور، حيث قام الصندوق بإمداد الإدارة العامة للمرور بـ15 ألف كاشف خلال الفترة الماضية للكشف على السائقين، وأن توفير الكواشف لإجراء التحاليل يساهم بشكل كبير فى تكثيف الحملات لمكافحة تعاطى المخدرات، لافتة إلى أن الحملات ستظل بشكل مفاجئ ومستمرة طوال الوقت نظراً لأنها ضمن الخطة القومية للدولة فى مكافحة تعاطى المخدرات .

وأكدت وزيرة التضامن أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان قام بإعداد قاعدة بيانات لسائقى حافلات المدارس على مستوى الجمهورية، وأنه يستهدف فى العام الدراسى القادم تنفيذ الكشف على تعاطى المواد المخدرة بين سائقى حافلات المدارس داخل 600 مدرسة خاصة ودولية وتجريبية بجميع المحافظات بالشراكة الكاملة مع وزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة النقل لبدء حملات منفصلة للتوعية والكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين والسائقين فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وكذلك فى الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق.

وأشارت غادة والى إلى أن اللجنة تأتى ضمن إطار الخطة القومية لمكافحة المخدرات التى أعلنها مجلس الوزراء وتتضمن محورًا أساسيًا وهو التصدى لظاهرة تعاطى المواد المخدرة فى أماكن العمل، لافتة إلى أن الخطه تعتمد على تكثيف حملات الكشف المبكر على تعاطى المواد المخدرة بين السائقين والعمال فى المرافق الحيوية وعلى رأسها السكة الحديد ومترو الأنفاق لتفعيل إجراءات السلامة للجمهور الكبير المتعامل مع هذه المرافق.

وأكدت "غادة والى" على أن التعاون مع وزارة النقل سيشمل حملات توعية مكثفة وحملات الكشف على تعاطى المواد المخدرة بين العمال والسائقين مع توفير فرص العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن لعلاج الإدمان بالصندوق بشكل مستمر".

وأوضحت غادة والى أنه تم تطوير الخط الساخن للصندوق 16023 ليشمل عملية الإبلاغ عن بؤر الاتجار فى المخدرات والمراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان، بالإضافة إلى ضم مراكز علاجية جديدة للخط بمحافظتى المنوفية وأسيوط بالشراكة مع وزارة الصحة، ليصبح عدد المراكز العلاجية الشريكة مع الخط 17 مركزا فى 9 محافظات.