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اليوم..نظر دعوى مرشح بالقليوبية لاستبعاده بسبب تأخره فى تقديم الكشف الطبى

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اليوم..نظر دعوى مرشح بالقليوبية لاستبعاده بسبب تأخره فى تقديم الكشف الطبى اليوم..نظر دعوى مرشح بالقليوبية لاستبعاده بسبب تأخره فى تقديم الكشف الطبى
تنظر محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية صباح اليوم الدعوى القضائية المقامة من المرشح أسامة درويش والتى أقامها للطعن على قرار استبعاده من كشوف المرشحين بالدائرة الرابعة بطوخ بسبب تأخره فى تقديم الكشف الطبى الثانى محملا وزارة الصحة مسئولية التأخير فى إجراءات الكشف الطبى وتعنت مسئولى القومسيون الطبى معه وتسليمه نتيجة الكشف الطبى بعد انتهاء موعد التقدم للترشيح.

وقال المرشح أسامة درويش، فى تصريحات صحفية،إن اللجنة المشرفة على الانتخابات بالقليوبية رفضت استلام الكشف الطبى الخاص به فى الساعة الرابعة رغم أن العمل باللجنة من المفترض أن يستمر للساعة الخامسة مساء وعلى الرغم أنه أجرى كشفا طبيا سابقا وأن التأخير لسبب يتعلق بوزارة الصحة وليس لسبب يتعلق به.

وأضاف درويش أنه أقام دعوى بالشق العاجل حملت رقم 17487 لسنة 16 ق أشار فى حيثياتها أنه تقدم بأوراق ترشيحه كاملة فى يوم 1 سبتمبر الماضى وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن إعادة تجديد الكشف الطبى.

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