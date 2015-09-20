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مرضى مستشفى الأحرار بالشرقية يشكون من عدم توفر الأدوية بقسم النساء

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مرضى مستشفى الأحرار بالشرقية يشكون من عدم توفر الأدوية بقسم النساء مرضى مستشفى الأحرار بالشرقية يشكون من عدم توفر الأدوية بقسم النساء
أعرب أهالى مريضات قسم النساء والتوليد بمستشفى الأحرار العام بالزقازيق عن غضبهم، بسبب عدم توافر المستلزمات الطبية وأهمها الحقن الخاصة بعمليات الولادة واضطرارهم لشرائها بأسعار مضاعفة من الصيدليات الخارجية على حسابهم الخاص.

وقال أهالى المريضات إنهم فور دخولهم القسم يفاجأون بإجبارهم على شراء قائمة من المستلزمات الطبية والحقن من الصيدلية الخارجية لعدم توفرها فى القسم من بينهم حقنة "سنتوسون" وكذلك " كيس جمع بول ، أقراص ميزوتاك ، مشبك سرة" لافتين إلى أن الصيدليات المتواجدة فى محيط المستشفى تستغل حاجة المرضى لتلك العلاجات والمستلزمات وتقوم ببيعها لهم بأسعار مضاعفة .

ومن جانبه قال طبيب بقسم النساء "إنهم لايعرفون سبب عدم توافر الحقن وأكياس البول وغيرها، لافتا إلى أنهم سبق وأن خاطبوا أكثر من مرة المخازن ومسئولى المستشفى دون استجابة، وأشار الطبيب الذى "فضل عدم ذكر اسمه"، أنهم يتعرضون لمضايقات من المريضات وذويهم ونقدا لاذعا بسبب عدم توافر الحقن وأبسط المهمات الطبية .

يذكر أن قسم النساء التوليد كان يعانى من عدد من المشكلات وتدنى مستوى المظهر الجمالى والنظافة، مما دفع عدد من شباب الأطباء للتبرع لإعادة دهان الحوائط وتركيب بوسترت وفلتر مياه.

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مصر 365