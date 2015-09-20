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رئيس الأهلى ومحافظ الشرقية وشوبير يكرمون بطل العالم فى الرمح بكفر صقر

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رئيس الأهلى ومحافظ الشرقية وشوبير يكرمون بطل العالم فى الرمح بكفر صقر رئيس الأهلى ومحافظ الشرقية وشوبير يكرمون بطل العالم فى الرمح بكفر صقر
أكد أشرف عبد اللطيف عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة نادى كفر صقر الرياضى، أن النادى يقيم اليوم احتفالا لتكريم إيهاب عبد الرحمن بطل العالم فى رمى الرمح والذى فاز بالمركز الثانى على العالم فى بطولة الصين لرمى الرمح.

وأوضح فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن البطل إيهاب عبد الرحمن هو ابن مركز كفر صقر وقد تبناه نادى كفر صقر الرياضى حتى صعد إلى النادى الأهلى، مشيرا إلى أنه أرسل دعاوى رسمية باسم النادى إلى وزير الشباب والرياضة ورئيس النادى الأهلى ورئيس اللجنة الألمبية ورئيس اتحاد ألعاب القوى ومحافظ الشرقية ومدير أمن الشرقية ورئيس مركز ومدينة كفر صقر ومأمور ورئيس مباحث كفر صقر بالإضافة للكابتن أحمد شوبير والإعلامى أيمن بدرة.

وأوضح رئيس مجلس ادارة نادى كفر صقر الرياضى أن النادى تزين لاستقبال المدعوين على أن يبدأ حفل التكريم فى الخامسة والنصف من عصر اليوم الأحد.

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