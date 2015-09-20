لوعاوز تخس.. اهتم بوجبة الإفطار وشرب المياه

أرسلت قارئة تسأل: أعانى من السمنة المفرطة، واتبعت العديد من الحيل الغذائية ولكنها باءت بالفشل، فما السبب وراء ثبات الوزن وعدم انخفاضه؟

وفى هذا السياق، تجيب الدكتورة آمال فتحى، استشارى السمنة والنحافة، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأنظمة الغذائية والإرشادات الخاطئة التى يقوم متبعو الحيل الغذائية باتباعها دون معرفة أنها تتسبب فى ثبات الوزن.

وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الأسباب المؤدية لثبات الوزن، ومنها:

>1- يعتقد الكثيرون أن الامتناع عن تناول الطعام هو السر وراء تخلصهم من الوزن الزائد، ولكن هذا ليس صحيحا، حيث إن الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية يزيد من نسبة حرق الدهون فى الجسم، ويخلصك من الوزن الزائد بشكل سريع، ولذلك عليك تناول الثلاث وجبات الرئيسية.

>2- تناول وجبة الإفطار يزيد من شعورك بالشبع لفترات طويلة، وإعطاء الجسم النشاط والحيوية، ولذلك ينصح بعدم تجاهلها.

>3- قلة تناول الماء يتسبب فى حبسها داخل الجسم، مما يتسبب فى زيادة الوزن، ولذلك عليك تناول 2 لتر من الماء بشكل يومى.

>4- تجنب تناول الخضروات والفواكه الغنية بالألياف من أهم أسباب زيادة الوزن، لأن الأطعمة الغنية بالألياف تطرد السموم المتراكمة فى الجسم فتسهم فى زيادة حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد، وكما أنها تعزز الشعور بالشبع.