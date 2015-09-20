أخبار عاجلة

سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لوعاوز تخس.. اهتم بوجبة الإفطار وشرب المياه

Google+ Print
لوعاوز تخس.. اهتم بوجبة الإفطار وشرب المياه لوعاوز تخس.. اهتم بوجبة الإفطار وشرب المياه
أرسلت قارئة تسأل: أعانى من السمنة المفرطة، واتبعت العديد من الحيل الغذائية ولكنها باءت بالفشل، فما السبب وراء ثبات الوزن وعدم انخفاضه؟

وفى هذا السياق، تجيب الدكتورة آمال فتحى، استشارى السمنة والنحافة، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأنظمة الغذائية والإرشادات الخاطئة التى يقوم متبعو الحيل الغذائية باتباعها دون معرفة أنها تتسبب فى ثبات الوزن.

وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الأسباب المؤدية لثبات الوزن، ومنها:
>1- يعتقد الكثيرون أن الامتناع عن تناول الطعام هو السر وراء تخلصهم من الوزن الزائد، ولكن هذا ليس صحيحا، حيث إن الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية يزيد من نسبة حرق فى الجسم، ويخلصك من الوزن الزائد بشكل سريع، ولذلك عليك تناول الثلاث وجبات الرئيسية.
>2- تناول وجبة الإفطار يزيد من شعورك بالشبع لفترات طويلة، وإعطاء الجسم النشاط والحيوية، ولذلك ينصح بعدم تجاهلها.
>3- قلة تناول الماء يتسبب فى حبسها داخل الجسم، مما يتسبب فى زيادة الوزن، ولذلك عليك تناول 2 لتر من الماء بشكل يومى.
>4- تجنب تناول الخضروات والفواكه الغنية بالألياف من أهم أسباب زيادة الوزن، لأن الأطعمة الغنية بالألياف تطرد السموم المتراكمة فى الجسم فتسهم فى زيادة حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد، وكما أنها تعزز الشعور بالشبع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم