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سقوط شبكة دعارة تديرها سيدة عجوز بدمياط الجديدة

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سقوط شبكة دعارة تديرها سيدة عجوز بدمياط الجديدة سقوط شبكة دعارة تديرها سيدة عجوز بدمياط الجديدة
ألقى ضباط مباحث الآداب بدمياط القبض على لممارسة الأعمال المنافية للآداب بدمياط الجديدة.

كانت معلومات قد وردت لقسم مباحث حماية الآداب مفادها قيام سعاد.م.ف 57 سنة ربة منزل دائرة قسم شرطة دمياط الجديدة بإدارة الشقة المشار إليها للأعمال المنافية للآداب.

عقب تقنين الإجراءات، انتقل ضباط قسم مباحث الآداب وضباط وحدة مباحث قسم دمياط الجديدة للشقة المشار إليها وتمكنوا من ضبط المذكورة وبحوزتها مبلغ مالى (600) جنيه، كما تم ضبط كل من نجلاء.ف.م 33 سنة ربة منزل وبحوزتها مبلغ (230) جنيها وسهام.ص.ا 41 سنه ربة منزل وبحوزتها مبلغ مالى (250) جنيها ومقيمتان بدائرة مركز بلقاس / دقهلية.

وكذلك تم ضبط إبراهيم.ف.ع 33 سنة عامل ومقيم بدائرة مركز المنصورة / دقهلية وبحوزته مبلغ مالى (150) جنيها، عزت.ا.م 40 سنة نجار ومقيم بشارع صلاح الدين دائرة قسم ثان دمياط وبحوزته مبلغ مالى (50) جنيها أثناء قيامهما بممارسة الرذيلة داخل الشقة.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفت مالكة الشقة بقيامها بإدارة الشقة لتسهيل أعمال الدعارة مقابل أجر كما اعترف المذكورون بقيامهم بممارسة الرذيلة مقابل أجر، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5461 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة لسنة 2015م.

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مصر 365

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