القبض على عاطلين بحوزتهما 11 كيلو بانجو بدمياط

تمكن ضباط مباحث دمياط من ضبط حسن أحمد. ع عاطل ومقيم دائرة مركز الزرقا وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت جميعها حوالى (7) كجم ومبلغ مالى (250) جنيها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11162 جنايات مركز شرطة الزرقا لسنة 2015م.

كما تم ضبط أيمن فتحى. ع وشهرته أيمن أبو لمونه 31 سنة عاطل ومقيم دائرة المركز السابق اتهامه فى عدد (2) قضية "سرقة – مخدرات" وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى (4) كيلو جرامات ومبلغ مالى (100) جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15781 جنايات مركز شرطة دمياط لسنة 2015م.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.