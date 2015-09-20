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القبض على 5 عناصر إخوانية مطلوبين على ذمة قضايا إثارة الشغب بدمياط

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القبض على 5 عناصر إخوانية مطلوبين على ذمة قضايا إثارة الشغب بدمياط القبض على 5 عناصر إخوانية مطلوبين على ذمة قضايا إثارة الشغب بدمياط
ألقى رجال مباحث دمياط برئاسة العميد سيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى، القبض على 5 عناصر تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية مطلوبين على ذمة قضايا.

وتبين ضبط كل من، أيمن عوض.ا 44 سنة ميكانيكى ومقيم بناحية الخياطة / دائرة المركز المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 8256 جنح مركز دمياط لسنة 2015 "تجمهر وتظاهر وانضمام لجماعة إرهابية، وعبد الحميد.ا.م 29 سنة مدرس ومقيم بناحية عزبة البرج / دائرة المركز المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 14488 جنايات مركز دمياط لسنة 2014 "تجمهر وتظاهر وانضمام لجماعة إرهابية، وإسلام.ص.ا 25 سنة محاسب ومقيم بناحية الخياطة / دائرة المركز المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 12199 جنايات مركز دمياط لسنة 2015 "تجمهر وتظاهر وانضمام لجماعة إرهابية".

وكما تم إلقاء القبض على أسامة عبده.ا.ع 18 سنة طالب ومقيم بناحية الخياطة / دائرة المركز المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 317 إدارى قسم دمياط الجديدة لسنة 2014 "تجمهر وتظاهر وانضمام لجماعة إرهابية" ومجدى إبراهيم.ن 30 سنة نجار ومقيم بناحية البصارطة / دائرة المركز المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضايا أرقام [ 4087، 8257 جنح مركز دمياط لسنة 2015 , 15047 جنح مركز دمياط لسنة 2014 م ] " تجمهر وتظاهر وانضمام لجماعة إرهابية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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مصر 365